Fiorello, "amici veri? Non è facile": il tormento dello showman

Mattatore, protagonista assoluto, semplicemente Fiorello, lo showman che dopo Sanremo 2023 continua a mietere successi e ascolti-record con il suo Viva Rai 2, ovviamente in onda su Rai 2. Dopo il Festival, per il quale aveva "traslocato" su Rai 1, gli ascolti sono ulteriormente saliti.

Un successo, come sempre quando di mezzo c'è Fiorello. E lo showman si confessa in un'intervista a Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, dove però parla di quanto possa essere difficile, anche da un punto di vista umano, il mondo dello spettacolo. "L’amicizia è importantissima, ma anche difficilissima", ha premesso Fiorello.

Dunque ha aggiunto: "Questo mondo in generale e quello dello spettacolo in particolare sono fatti di personalismi. Se facciamo questo mestiere è perché abbiamo tutti una personalità un po’ egocentrica", ha ammesso. E insomma, le personalità egocentriche spesso non sono semplici da gestire.

Tanto che Fiorello, con grande onestà, prosegue: "Vogliamo stare al centro dell’attenzione, quindi non è facile instaurare amicizie vere". Quindi ha aggiunto di avere poche amicizie vere e che quelle se le tiene ben strette. Tra gli amici veri, Fiorello ha citato Amadeus, un rapporto intimo e profondo che ormai dura da trent'anni.

Poi, una battuta su Gianni Morandi: "Quando c’è lui c’è il buonumore, quando c’è lui c’è il grande artista, la storia del costume italiano. Lui è l’Italia, inchioda le persone alla tv", conclude Fiorello con un elogio a un pezzo di storia della musica italiana.