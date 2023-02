Renato Zero, bomba su Loredana Bertè: "Da quando non la frequento più..."

19 febbraio 2023 a

Scalda i motori, si prepara al tour estivo e torna a farsi sentire: stiamo parlando di Renato Zero, il quale sta facendo discutere in queste ultime ore per un affondo contro il Festival di Sanremo. Nel mirino ci è finito Rosa Chemical, o meglio: "La colpa non è sua ma di chi lo manda in scena. Tutti sosia senza identità", afferma il cantante facendo piazza pulita di quanto visto all'Ariston (e di Amadeus).

Dunque, in un'intervista a il Giornale spazia a tutto campo. Non solo Sanremo, ma anche il suo rapporto con la fede, messo in discussione agli albori del Covid. Dunque i futuri impegni, la scelta di declinare l'invito a quest'ultimo Festival di Sanremo e anche una critica a Mediaset per la scelta di controprogrammare l'evento.

Ma nell'intervista c'è anche un passaggio su Loredana Bertè, con la quale Renato Zero ha discusso dopo decenni di solida amicizia. "Ma non ho mai smesso di amarla", replica lui. Farete la pace?, chiedono. "Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo - ammette -. Insomma io non la metto più al riparo ma lei si ripara bene lo stesso da sola". Quindi? "Evidentemente dobbiamo continuare ad amarci a distanza e a mantenere fede alla promessa di non lasciarci mai perché il cuore sa dove andare. Anche senza che tu glielo dica", conclude Renato Zero.