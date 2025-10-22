Chiara Ferragni, Fedez accusa: "Trattato da lebbroso, volevo tagliarmi le vene"

Sul tormentato Sanremo 2023, per la prima volta Fedez ammette che il bacio con Rosa Chemical era stato pianificato , anche se non immaginava che potesse scatenare tale polverone mediatico. E ancora racconta come, dietro le quinte, quella situazione avesse creato profondissime tensioni nella coppia.

Nelle pagine del volume, Fedez - 36 anni - ripercorre gli ultimi anni di un percorso intenso , dagli alti e bassi di Sanremo 2023 , segnato dal celebre bacio con Rosa Chemical , fino al ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2025, che lui stesso definisce quello della “rivalsa”, dopo la battaglia contro il tumore al pancreas e la rottura con l’imprenditrice digitale.

“Mi sono sentito trattato da lebbroso”. È una delle frasi più forti che Fedez scrive nel suo nuovo libro L’acqua è più profonda di come appare da sopra, dove il rapper sceglie di raccontarsi senza filtri. L’artista milanese torna a parlare della sua vita privata, dei crolli, della malattia, dei successi e soprattutto della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni . Ma stavolta niente social: sceglie la forma più intima, quella di un’autobiografia.

“Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”, si sfoga il rapper.

Il momento più duro, però, secondo quanto scrive nella sua autobiografia arriva dopo una discussione nel camerino dell’Ariston, dove - come lui stesso rivela - si è sentito escluso, completamente, in modo totalizzante e doloroso. L'artista spiega di aver percepito un atteggiamento di freddezza e distacco da parte della Ferragni e del suo entourage: "Mi sono sentito trattato da lebbroso", sentenzia. Parole pesanti.

Una sensazione che, scrive, lo ha portato a un crollo emotivo senza precedenti: “Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale", rivela Fedez, aprendosi su uno dei momenti più difficili del suo passato recente.