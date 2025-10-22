Chiara Ferragni, Fedez accusa: "Trattato da lebbroso, volevo tagliarmi le vene"

“Mi sono sentito trattato da lebbroso”. È una delle frasi più forti che Fedez scrive nel suo nuovo libro L’acqua è più profonda di come appare da sopra, dove il rapper sceglie di raccontarsi senza filtri. L’artista milanese torna a parlare della sua vita privata, dei crolli, della malattia, dei successi e soprattutto della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Ma stavolta niente social: sceglie la forma più intima, quella di un’autobiografia.
Nelle pagine del volume, Fedez - 36 anni - ripercorre gli ultimi anni di un percorso intenso, dagli alti e bassi di Sanremo 2023, segnato dal celebre bacio con Rosa Chemical, fino al ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2025, che lui stesso definisce quello della “rivalsa”, dopo la battaglia contro il tumore al pancreas e la rottura con l’imprenditrice digitale.
Sul tormentato Sanremo 2023, per la prima volta Fedez ammette che il bacio con Rosa Chemical era stato pianificato, anche se non immaginava che potesse scatenare tale polverone mediatico. E ancora racconta come, dietro le quinte, quella situazione avesse creato profondissime tensioni nella coppia.
“Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”, si sfoga il rapper.
Il momento più duro, però, secondo quanto scrive nella sua autobiografia arriva dopo una discussione nel camerino dell’Ariston, dove - come lui stesso rivela - si è sentito escluso, completamente, in modo totalizzante e doloroso. L'artista spiega di aver percepito un atteggiamento di freddezza e distacco da parte della Ferragni e del suo entourage: "Mi sono sentito trattato da lebbroso", sentenzia. Parole pesanti.
Una sensazione che, scrive, lo ha portato a un crollo emotivo senza precedenti: “Quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale", rivela Fedez, aprendosi su uno dei momenti più difficili del suo passato recente.