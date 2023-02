Sanremo 2023, Bortone colpisce Amadeus : "Ci sono rimasta male"

20 febbraio 2023 a

a

a

Serena Bortone non ha gradito la classifica finale di Sanremo 2023 e adesso spiega quali sono i motivi che l'hanno delusa. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno", di fatto ha spiegato che l'assenza di donne tra i primi cinque classificati è stata una cosa che a suo dire non si deve più ripetere. Amadeus nei giorni scorsi rispondendo a Mengoni che aveva segnalato subito questa strana anomalia nella serata della finale, aveva affermato che dietro l'assenza delle donne nei primi cinque posizioni c'era soltanto una problema musicale, ovvero a suo dire le canzoni arrivate in testa erano migliori di quelle rimaste fuori dai primi cinque posti.

"Ho visto che...": Elodie mette in imbarazzo la Bortone, gelo in studio

E così la Bertone ha risposto per le rime in un'intervista a Tv Talk: “Ci sono rimasta molto male e l’ho detto molte volte. A questo punto mi auguro che nel 2024 ci siamo cinque donne con cinque canzoni splendide". Insomma la Bortone non ha risparmiato certo Amadeus per questo risultato che ha messo da parte il gentil sesso a Sanremo. Ma va detto che Amadeus è forse l'ultimo dei colpevoli. Infatti al classifica finale tiene conto del televoto, del voto della sala stampa e del voto della giuria demoscopica. Nessuno poteva prevedere 5 uomini nelle prime 5 posizioni...