Piero Pelù ossessionato dalla Meloni: "Aggressione neofascista e lei muta"

Piero Pelù tuona contro il governo di Giorgia Meloni: "Davanti al liceo Michelangiolo di Firenze una squadra di giovani neo fascisti hanno aggredito e picchiato selvaggiamente i ragazzi del Collettivo di sinistra. Ma tranquilli", ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il rocker fiorentino dopo l'aggressione subìta da alcuni studenti sabato 18 febbraio davanti al liceo di Firenze. "in Italia non esiste il rischio del ritorno del fascismo e tra i ragazzi non c’è il mito della violenza". "Avanti così verso lo sfascio", ha concluso.

"Un rave ha provocato un putiferio e una normativa di urgenza da parte del Governo Meloni. Governo che mantiene il silenzio sull'inaccettabile pestaggio squadrista avvenuto davanti al Liceo Michelangelo di Firenze. Silenzio che se continua si fa complice", ha tuonato Enrico Letta.

"Siamo tutti antifascisti", hanno urlato gli studenti che questa mattina hanno manifestato davanti al liceo Michelangiolo, in via della Colonna a Firenze, dove sabato scorso due giovani del Collettivo Sum sono stati aggrediti da sei militanti del gruppo di destra Azione Studentesca, identificati e denunciati dalla Digos. Gli studenti hanno bloccato il traffico in via della Colonna, dove sono giunti i vigili urbani e le forze dell’ordine. Domani pomeriggio, 21 febbraio, alle 18, è prevista una manifestazione antifascista con concentramento ai giardini di viale Malta, distanti poche centinaia di metri dalle sede di Casaggì e Azione Studentesca.