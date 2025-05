La Russa contro Sala: "Milano ridotta a soviet comunista"

Per il momento, il primo cittadino non ha ancora dato seguito alla richiesta del Municipio 5 . Ma la proposta avanzata altro non è che una estensione di due provvedimenti di Palazzo Marino per cui chi vuole partecipare a bandi per spazi del Comune o organizzare eventi in sale comunali deve firmare una sorta di "autocertificazione" di antifascismo e di adesione ai valori costituzionali.

La richiesta ha suscitato lo sdegno del centrodestra. "In qualunque normativa del mondo vengono punite le azioni o le parole. Non i pensieri. Non si trasformi Milano in un soviet comunista - ha commentato Ignazio La Russa -. Il rimedio è quello di fare in modo che questa gente non abbia il potere di trasformare una città come Milano in un angolo di un soviet comunista. Vietare il pensiero è roba da Unione sovietica". Stesso discorso per la Lega. "Fuori dalla storia chi non si è accorto che il fascismo è morto. A certificare chi è fuori dai dettami costituzionali è la Digos, il ministero dell’Interno e non certo il Politburo di un consiglio di municipio", ha spiegato il sottosegretario Alessandro Morelli.