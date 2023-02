Marco Mengoni? "Ecco quanto valgono i suoi quadri"

22 febbraio 2023 a

Un artista a 360 gradi: Marco Mengoni non è solo un cantante ma anche un pittore. Una delle sue passioni, infatti, riguarda proprio il disegno. Ha dipinto diversi quadri in occasione dell'uscita dell'album "Atlantico". Si tratta di un progetto accompagnato da una serie di linguaggi che coinvolgono diverse sfere del campo artistico. Lui si è cimentato in acquerelli, e con questi ha voluto svelare il significato delle canzoni.

Ora che ha vinto Sanremo, quanto possono valere i suoi quadri? A rispondere è Carlo Ercoli, curatore di mostre d'arte contemporanea: "Dare una valutazione è difficile, perché soggetta a diverse variabili come ad esempio tra le altre il curriculum pittorico/artistico, la tecnica, eventuali mostre fatte, cataloghi pubblicati". Sul fattore Sanremo, ha detto: "Sicuramente possono avere un valore che travalica la realtà pittorica per abbracciare la sfera dei fan dell’artista e della musica, un qualcosa in più che avvalora la sensibilità del cantante".

"Si può partire da una base di 500 euro fino ad arrivare fino a diverse migliaia di euro. L'arte contemporanea, ora, ha molto più mercato di quella antica e i costi dei dipinti oscillano con molta facilità", ha proseguito Ercoli, secondo cui a influire è soprattutto "il nome del cantante, ma anche il seguito dei fan e degli appassionati di musica". I dipinti di Mengoni mostrano soggetti diversi: in uno c'è un corpo femminile, in un altro un mollusco colorato. In un altro ancora un pennello scarico, che è per il cantante "un modo per dire che non ho più nulla da dipingere".