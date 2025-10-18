FdI umilia Conte: "Meloni scappa? Doveva andare ai funerali dei carabinieri"

"Siamo di fronte a un’opposizione disposta a tutto pur di attaccare Giorgia Meloni". Fratelli d'Italia bolla così l'ultima sparata di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato il premier di essere scappato dalla conferenza stampa sulla Manovra. Peccato però che il presidente del Consiglio si stava recando ai funerali di Stato dei tre carabinieri di Castel D'Azzano.

"Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi - ha scritto Conte sul suo profilo X -. Ma non si scappa così durante le domande di una conferenza stampa sulla Manovra lasciando solo il Ministro dell'economia, augurandogli 'in bocca al lupo'. Credo che un grande 'in bocca al lupo' serva più a lavoratori, giovani, pensionati e aziende rimasti a bocca asciutta con questa manovrina". Il tutto con tanto di foto che ritrae Meloni alzarsi e andarsene.