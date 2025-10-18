Libero logo
Diane Keaton, la verità: come è morta davvero

di
sabato 18 ottobre 2025
Diane Keaton, la verità: come è morta davvero

Diane Keaton, iconica attrice premio Oscar per Io e Annie (1977), è scomparsa l’11 ottobre 2025 a Los Angeles, all’età di 79 anni, a causa di una polmonite, come confermato dalla sua famiglia in una nota rilasciata a People. La notizia della sua morte aveva inizialmente generato speculazioni, alimentate da frammentarie informazioni su un intervento d’emergenza e sull’attrice trovata a terra.

La famiglia ha chiarito che "è venuta a mancare l’11 ottobre a causa di una polmonite", esprimendo gratitudine per l’affetto dei fan: "La famiglia Keaton è profondamente grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in memoria della loro amata Diane". Hanno anche ricordato il suo impegno per il volontariato e il benessere degli animali, suggerendo donazioni a banche alimentari o rifugi per animali in sua memoria: "Amava profondamente i suoi animali e sosteneva con convinzione la comunità dei senzatetto". Secondo Tmz, i paramedici del Los Angeles Fire Department sono intervenuti alle 8:08 dell’11 ottobre dopo una chiamata che segnalava una "persona a terra".

Diane Keaton è stata trasportata in ospedale, dove è stata dichiarata morta. Le comunicazioni radio dei soccorritori, ottenute da Tmz, "indicano chiaramente la gravità della situazione già al momento dell’arrivo sul posto". Resta da chiarire se il certificato di morte indicherà fattori concomitanti, come una caduta o condizioni pregresse, che potrebbero aver complicato il quadro clinico. La polmonite rimane la causa primaria, ma le indagini su eventuali complicazioni sono in corso.

diane keaton

Morta Diane Keaton, musa di Woody Allen e una pagina di storia del cinema

"Provaci ancora Sam", il film che lanciò alla grande Woody Allen 50 anni fa

Cinema, la premiazione di Diane Keaton all'AFI Life Achievement Award

Margherita Fedocci