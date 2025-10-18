Libero logo
sabato 18 ottobre 2025
Arturo Scotto rincara la dose dopo Schlein: "Meloni non si permetta"

Le parole di Elly Schlein hanno infiammato il dibattito politico. La leader del Pd, al congresso del Pse ad Amsterdam, è arrivata a dire che in Italia "la democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo". Affermazioni che non sono piaciute a Giorgia Meloni. A maggior ragione se si considera che - come fatto notare dal premier - sono state pronunciate all'estero.

Ecco però che evidentemente qualcuno all'interno del Pd non ha capito la gravità della situazione. "Deliri: così Giorgia Meloni liquida le frasi della Leader dell'opposizione Elly Schlein. Una reazione tipica di chi non pensa di governare una grande democrazia, ma di comandare su dei sudditi", tuona il deputato e capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, commentando la replica della premier alle parole della segretaria democratica.

Giorgia Meloni - insiste Scotto - dovrebbe ricordare che "il Pd non è una sezione dei Fratelli d'Italia. Non deve neanche lontanamente permettersi di trattare così chi non è d'accordo con lei. La verità è che ormai Meloni non sa più che pesci pigliare, avendo varato una manovra economica che pagheranno come sempre i più deboli. E dunque si dedica a fare la vittima. Il mestiere che le riesce meglio. È ora che la pianti".

