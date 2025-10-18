Schlein contro Meloni, "questa le supera tutte": insorge FdI

Le ultime dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein hanno fatto saltare dalla sedia Fratelli d'Italia. La leader dem, infatti, commentando l'attentato contro il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, al Congresso del Pse ad Amsterdam ha detto che "la democrazia è a rischio quando al governo c'è l'estrema destra". Parole a cui la premier Giorgia Meloni ha controbattuto parlando di "puro delirio" e "vergogna".

A dire la sua su questo botta e risposta è stato, tra gli altri, il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera Paolo Trancassini, che in una nota ha dichiarato: "Ieri tifavano contro l'Italia su tutto: Pnrr, politica estera, riforme. Oggi, l'indigestione di successi del governo Meloni e le conseguenti crisi di nervi, li hanno trasformati in ultrà. E da ultrà si è comportata Elly Schlein, con dichiarazioni scomposte e ideologiche che confermano la crisi profonda di una sinistra incapace di proporre e ormai buona solo a urlare. Giorgia Meloni fa ciò che loro non hanno mai saputo fare: governare con serietà e ottenere risultati riconosciuti a livello internazionale. Si rassegnino: finito il tempo dei salotti e degli slogan a loro rimangono solo le offese che li qualificano per quello che sono e sempre saranno".