Schlein contro Meloni, "questa le supera tutte": insorge FdI

Le ultime dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein hanno fatto saltare dalla sedia Fratelli d'Italia. La leader dem, infatti, commentando l'attentato contro il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, al Congresso del Pse ad Amsterdam ha detto che "la democrazia è a rischio quando al governo c'è l'estrema destra". Parole a cui la premier Giorgia Meloni ha controbattuto parlando di "puro delirio" e "vergogna".
A dire la sua su questo botta e risposta è stato, tra gli altri, il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera Paolo Trancassini, che in una nota ha dichiarato: "Ieri tifavano contro l'Italia su tutto: Pnrr, politica estera, riforme. Oggi, l'indigestione di successi del governo Meloni e le conseguenti crisi di nervi, li hanno trasformati in ultrà. E da ultrà si è comportata Elly Schlein, con dichiarazioni scomposte e ideologiche che confermano la crisi profonda di una sinistra incapace di proporre e ormai buona solo a urlare. Giorgia Meloni fa ciò che loro non hanno mai saputo fare: governare con serietà e ottenere risultati riconosciuti a livello internazionale. Si rassegnino: finito il tempo dei salotti e degli slogan a loro rimangono solo le offese che li qualificano per quello che sono e sempre saranno".
Una risposta a Schlein è arrivata anche via social. "Delegittimare l'Italia è vergognoso. Farlo all'estero, ancora di più. Segretaria, tra le falsità dette, questa le supera tutte", si legge in un post dell'account di Fratelli d'Italia, che affianca una foto della premier a quella della segretaria dem sottolineando che quest'ultima è "sempre contro l'Italia". Schlein "all'estero denigra l'Italia, parlando di deriva antidemocratica", si legge sulla foto della leader del Pd mentre su quella di Meloni si sottolinea che lei "all'estero porta l'Italia in prima fila per la pace e le restituisce autorevolezza".
Indignato anche il deputato di FdI Giovanni Donzelli, che sui social ha commentato: "Giorgia Meloni sta dando lustro all’Italia in tutto il mondo, la Schlein va all’estero per denigrare l’Italia. Il Pd si rassegni: il fatto che l’Italia dopo 3 anni sia ancora governata da chi ha vinto le ultime elezioni politiche non è sintomo di poca democrazia, ma finalmente di una democrazia compiuta". Secondo il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, "Elly Schlein interviene al congresso del Pse all'estero e dipinge un'Italia che non esiste. Dice che governa l'estrema destra e non è vero, dice che la democrazia è a rischio. Dimostra di non essere una leader credibile. Perché fare opposizione non significa dipingere un Paese che non esiste. L'Italia è apprezzata in tutto il mondo grazie a Giorgia Meloni. Ed è un Paese liberale e democratico".