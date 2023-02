Monica Bellucci? "Con chi sta ora": la foto col super-vip

22 febbraio 2023 a

“Monica Bellucci e Tim Burton hanno una relazione: una storia nata a Lione” è il titolo dell’ultimo articolo pubblicato dal magazine francese Paris Match, che rivelato in esclusiva una foto in cui l’attrice italiana e il regista statunitense passeggiano a braccetto per le strade di Parigi. Nessun punto di domanda, nessun dubbio: secondo la fonte si tratterebbe di una notizia certa sulla coppia che non ti aspetti. Lui regista culto reduce dal successo della sua prima serie tv Mercoledì, che ha conquistato teenager e non solo, lei tra le maggiori icone del cinema italiano. Il sito parla di un vero e proprio “colpo di fulmine” avvenuto quattro mesi fa al Lumière Film Festival di Lione, dove i due si sono ritrovati a distanza di sedici anni dal loro primo incontro, datato 2006, quando si erano incrociati brevemente al Festival di Cannes. Paris Match aggiunge che la loro è “una storia d’amore nata nella massima discrezione”, e sebbene i due non abbiano ancora reso pubblica la loro relazione, a giudicare dalla foto trapelata sembrerebbero quantomeno molto intimi.

Entrambi sono reduci da storie d'amore importanti: Monica Bellucci (58 anni) è stata sposata quattordici anni con Vincent Cassel e Tim Burton (64 anni) ha avuto una lunga relazione con Helena Bonham Carter. Entrambi hanno mantenuto un buon rapporto con i propri ex, frecciatine a parte, Monica Bellucci ha sempre parlato bene del padre delle sue figlie anche se qualche volta si è fatta sfuggire che lei non avrebbe voluto una relazione con una persona tanto più giovane. Cassel è sposato infatti con la modella Tina Kunakey di trent'anni più giovane e hanno una figlia.