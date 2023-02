Belve, "occhio nero"? Anna Oxa a valanga contro Selvaggia Lucarelli

22 febbraio 2023 a

Anna Oxa ha dato spettacolo a Belve, dove si è fatta intervistare da Francesca Fagnani dopo aver rifiutato qualsiasi contatto con la stampa al Festival di Sanremo. Il giorno dopo l’ospitata in prima serata su Rai2, la cantante è tornata a far parlare di sé per un post decisamente inaspettato, condiviso dal suo staff su Facebook.

A finire nel mirino è stata la “solita” Selvaggia Lucarelli, che durante Sanremo avrebbe condiviso una storia su Instagram in cui era raffigurata la Oxa con un occhio nero. Una chiara presa in giro per la presunta lite che sarebbe avvenuta dietro le quinte del Festival con una collega. “Madame c’è andata giù pesante”, aveva scritto la Lucarelli. Il gossip era poi stato smentito da più parti, anche dalle dirette interessate. Anzi, Madame ci ha poi scherzato su, affermando che l’unico livido glielo ha lasciato il suo cane.

Lo staff della Oxa ha poi deciso di rimuovere quel post contro la Lucarelli e di pubblicare un altro messaggio: “Noi raccontiamo i fatti e ci dissociamo da interpretazioni riportate da terzi. Rimuoviamo i post perché siamo contro la violenza e far scrivere delle brutte cose per qualsiasi persona a noi non piace. Quando facciamo i post per informazione, non vuol dire che questo spazio deve divenire come le pagine di altri personaggi, di redazioni ecc. Non alimentiamo queste attività. La verità è importante ma non dobbiamo accanirci”.