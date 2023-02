Vittorio Feltri, lo sfogo: "La Russia ha perso? Nessuno ne accorge"

24 febbraio 2023 a

a

a

Vittorio Feltri non usa giri di parole. Il conflitto tra Russia e Ucraina è a un bivio. Da un lato l'ipotesi di una "reconquista" ucraina grazie all'invio di altre armi da parte dell'Occidente, dall'altro l'offensiva definitiva della Russia che ha serrato i ranghi dopo il discoros di Putin alla nazione nel primo anniversario dell'invasione.



"In Polonia". Voci da Mosca: nuovo sconvolgente scenario di guerra

Nel mezzo c'è la Cina che con un piano di pace in 12 punti sta cercando in qualche modo (non è chiaro se si tratti solo di un bluff per dare copertura diplomatica alle operazioni russe) di portare i due contendenti a un tavolo. E così Feltri fa il punto della situazione a Stasera Italia in modo molto chiaro: "Probabile che la Russia abbia già perso, peccato che nessuno se ne accorga perchè continuano i bombardamenti. La Cina ha fatto uno sforzo interessante, chiaro che non può essere risolutivo".Insomma gli scenari di guerra sono ancora tutti aperti e gli esiti sono del tutto imprevedibili.