Costanzo, Maria De Filippi "scioccata": "Non se lo aspettava"

La notizia della morte di Maurizio Costanzo, scomparso ieri a 84 anni, è giunta inaspettata e improvvisa per molti. Anche per sua moglie, Maria De Filippi. Stando al retroscena di Renato Franco sul Corriere della Sera, la conduttrice sarebbe non solo molto provata, ma anche "scioccata, basita": "Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie. Lui era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, 'un problemino fastidioso, ma non grave'. Lei lo andava a trovare mattina e sera, poi come sempre al lavoro, a registrare Amici. Una routine normale ed eccezionale li legava ogni giorno da 33 anni".

Per tanto tempo, e ancora oggi, sono stati considerati come una coppia fortissima, in tv e non solo. In molti li considerano la storia della tv, passata e presente. I due, come si legge sul Corsera, si sono conosciuti nel 1989. Fu lui a "lanciare" la De Filippi. "Quando ancora non ero popolare, e arrivavamo nei posti, mi sentivo messa da parte, direi sicuramente di essere stata gelosa di Maurizio. Poi ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, penso che mi abbia rasserenato - aveva detto un po' di tempo fa -. Io avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, mentre dal punto di vista emotivo ero insicura". Il suo debutto in tv risale al 26 settembre 1992, quando subentrò a Lella Costa nella conduzione di Amici.

"Dovevo fare la tv a modo mio soprattutto perché in un’altra maniera non avrei mai potuto o saputo farla, ma qualche problema all’inizio si presentò e se non ci fosse stato Maurizio, che di Amici era il produttore, forse non avrei continuato - raccontò in passato la De Filippi -. Silvio Berlusconi lo chiamò per chiedergli se fosse sicuro della bontà della sua scelta, io rappresentavo l’antitesi di tutto quello che passava in tv".