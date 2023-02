Costanzo, "non ci parlo, chi è?": quelle parole su Marta Flavi

25 febbraio 2023 a

In tanti hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all'età di 84 anni. Tra questi anche la sua terza moglie, Marta Flavi, che al giornalista ha dedicato un dolce post su Instagram: "Sono ancora sgomenta…buon viaggio Maurizio", ha scritto a corredo di una foto del passato che li ritrae insieme. I due si sposarono nel 1989, ma il loro matrimonio durò solo un anno. E la loro separazione fu parecchio turbolenta.

Nonostante questo, la Flavi adesso ha solo belle parole per il giornalista. Nell'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha definito il suo ex marito "un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più. Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”.

Diverse, invece, le parole che Costanzo aveva utilizzato per la Flavi in un’intervista al Corriere della Sera del 2018. All'epoca aveva confessato di avere un ottimo rapporto con tutte le donne del suo passato, fatta eccezione per Marta Flavi. “Non ci parlo. Chi è? Guardi, con Simona Izzo, che non avevo sposato, ho un ottimo rapporto; con la madre dei miei figli, pure. La mia prima moglie, Lori Sammartini, più grande di me di una quindicina d’anni, è morta nel ’71, mi avvisarono mentre ero in radio che facevo Buon pomeriggio. Grande fotografa, mi fece conoscere lei Flaiano. La sentivo spesso”.