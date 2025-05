Affari Tuoi, "più del dottore": Alessio spiazza tutti

Poi, quando sul tabellone sono rimasti quattro pacchi - la pizza di Terni, 10 euro, 20mila euro e 300mila euro - il dottore gli ha offerto 37mila euro. “Io sono felice se trovo 5 euro per strada – ha detto – ma sono qui per giocare”. Per questo, d'accordo con la mamma Federica che lo ha accompagnato nel corso del gioco, ha rifiutato l’offerta. Al tiro successivo ha fatto fuori la pizza di Terni.

Di 53mila euro, quindi, l'offerta successiva del dottore. “Ho veramente tanta paura a rifiutare questi soldi”, ha detto il concorrente prima di accettare la somma. Cosa c'era invece nel suo pacco numero 8? Per fortuna ha scoperto che lì c'erano "solo" i 20mila euro. Quindi la sua scelta è stata giusta. In molti, tra i telespettatori, si sono complimentati con Alessio per la sua partita. "Non ci credoooooo bravissimo è stato più furbo del dottore", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro, invece, ha criticato la sua scelta di accettare l'offerta: "Io parto dal principio che fino a che ci sono i 300k non accetto nulla, solo alla fine #affarituoi".