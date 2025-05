L'Eredità, "senza senso": scoppia il caso dopo la puntata

Antonio è stato il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata andata in onda ieri, giovedì 1 maggio, su Rai 1. Alla ghigliottina, la fase finale e anche quella più seguita del programma, ci è arrivato con un montepremi di ben 90mila euro. Mentre gli indizi, le parole da collegare, erano "Colore", "Porto", "Diritto", "Scadenza" e "Tagliare". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Titolo". Anche se subito dopo non si è detto molto convinto della sua scelta. Alla fine, purtroppo, la sua risposta si è rivelata sbagliata. Quella corretta era: "Naturale".

Qualcuno, tra i telespettatori, non si è detto d'accordo con la soluzione offerta dal programma. "Senza senso....", ha scritto per esempio qualcuno su X. Qualcun altro, invece, ha sottolineato le difficoltà della ghigliottina di quella puntata: "Stasera è difficile".

Andrà in onda questa sera, invece, venerdì 2 maggio, lo speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio. una puntata tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a Marco Liorni, torneranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. Mentre le sei coppie di vip in gioco saranno formate da Giuseppe Zeno e Margaret Madè; Martina Colombari e Billy Costacurta; Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi; Alba Parietti e Francesco Oppini; Ciro e Fabio dei The Jackal; Francesco Paolantoni e Barbara Foria.