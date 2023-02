"Mi ha toccato il seno. Poi...": raptus e rissa, imbarazzo a Mediaset

Roberto Tortora 28 febbraio 2023 a

Chi di tetta ferisce, di tetta perisce. Anche se finta. Così, la coppia più chiacchierata d’Italia dopo i Ferragnez, cioè quella nata sotto i riflettori della casa del GfVip e composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria scoppia. I fatti risalgono all’ormai famoso “van gate”, cioè a un chiacchiericcio fatto da alcuni componenti della casa che credevano di poter agire indisturbati dopo aver staccato alcuni microfoni in una zona che credevano sicura. E non lo era. Durante quella sera di complicità tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Donnamaria e Nicole Murgia sono stati fatti dei commenti poco carini nei confronti di altri concorrenti del reality, ma non solo. C’è stata anche una mano galeotta, quella di Donnamaria che ha testato la “consistenza” della protesi al seno della Murgia.

Incalzato dal conduttore del programma, Alfonso Signorini, Donnamaria non ha potuto che confessare tutto alla Fiordelisi che, al momento dei fatti, era in camera sua a dormire. Edoardo, in imbarazzo, racconta: “Ho avuto un incubo quella notte”. Sarcastico, Signorini replica: “Forse era premonitore”. Anche la stessa Antonella, in una valle di lacrime, conferma: “Me l’ha confessato, le ha toccato le tette”. In studio Orietta Berti prova a tranquillizzarla e a sminuire il fatto, mentre Sonia Bruganelli e più dura e netta: “Basta, chiudi con lui”. A quel punto è toccato alla diretta interessata, Nicole Murgia, spiegare l’accaduto: “Parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto, ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle. Non ho attrazione nei confronti di Edoardo, se per lui è il contrario non lo so”.

I tre vengono mandati in una stanza a chiarire la faccenda e tra Antonella ed Edoardo non volano parole dolci, la rottura sembra insanabile. Antonella conferma: “Edoardo non mi ama. Io? Lo amo ancora, ma non tornerò mai più con lui. È già una settimana che non facciamo niente. Basta, non posso stare con una persona così, per me è finita”. Dopo l’eliminazione della Murgia stessa, i nominati dell’ultima puntata sono stati gli stessi Antonella ed Edoardo, insieme a Nikita, Sarah e Tavassi. Alla fine del reality, previsto per il 3 aprile prossimo, manca poco più di un mese e, se i due litiganti si salveranno dalla prossima eliminazione, è legittimo attendersi nuovi capitoli dalla lovestory più tossica del GfVip 2023.