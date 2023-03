Lino Guanciale, il "portavoce della Schlein" insulta Piantedosi: "Rara inumanità"

02 marzo 2023 a

a

a

"Le parole del ministro Piantedosi sono di rara inumanità e anche quelle di Valditara non hanno riscontri nella nostra Carta": Lino Guanciale, che si è già schierato nei giorni scorsi con la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, torna a parlare di politica attaccando il governo. L'attore, che interpreta il commissario Ricciardi nell'omonima fiction su Rai 1, è stato portavoce della mozione Schlein in Abruzzo, la sua regione.

"Non mi nascondo più": il big della tv dietro all'ascesa di Elly Schlein | Guarda

Riferendosi al naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi domenica scorsa, Guanciale - intervistato dal Fatto Quotidiano - ha detto: "La tragedia di Cutro mi ha sconvolto; le opposizioni non possono lasciare il dubbio di accogliere determinati comportamenti", spiegando poi che il riferimento in questo caso è "al dicastero dell’Istruzione e dell’Interno: le frasi di Piantedosi sono di rara inumanità". Parlando del fatto che spesso i suoi colleghi non si esprimono in materia politica, l'attore ha detto: "Negli anni 80 e 90 era normale esprimere senza remore le proprie idee, poi si è innescata una sorta di piccola paranoia sociale che trova la sua legittimità nella poca fiducia che abbiamo nella democrazia; per questa logica ognuno deve tenere per sé le opinioni".

Elly Schlein? La conferma che la sinistra è perdente per vocazione

L'attore ha espresso la sua opinione anche in merito alla lettera della preside di Firenze sul fascismo, che ha fatto seguito a una rissa scoppiata fuori da un istituto della città: "È paradossale: noi siamo un Paese con una Costituzione antifascista e ce la prendiamo con lei senza condannare un fascismo dichiarato?". Infine l'attore ha rivelato di aver sostenuto la Schlein alle primarie dem "perché ha coraggio, è un’opportunità".