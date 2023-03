Gf Vip, Signorini infuriato: "Maleducati, spegnete il microfono"

Roberto Tortora 03 marzo 2023 a

Si amano, ma non si sopportano più. Almeno, non in tv. Stiamo parlando dei “Donnalisi”, la fusione mediatica uomo-donna più celebre dopo quella dei “Ferragnez”, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Galeotta, per la loro rottura (definitiva?), la palpatina alle tette di Nicole Murgia che Donnamaria ha fatto con nonchalance, scatenando lacrime e disperazione della fidanzata. La discussione è stata affrontata nel salotto di Alfonso Signorini e c’è stato un duro scontro tra Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del programma, ed Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti.

Secondo la Bruganelli, infatti, il romano è diventato il capetto della casa più celebre d’Italia, il burattinaio che tira i fili: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega – spiega Sonia - mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che, da quando si è messo sotto di te, ha rovinato tutto con Antonella”. Tavassi, visibilmente stizzito, ha replicato sarcastico: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF Vip”.

“Tu non ti devi permettere di dire queste cose, tu vivi di reality e ok, ma non permetterti di entrare nelle mie dinamiche se vedo o no il GF”, la controreplica della Bruganelli che, a quel punto, ne ha avute anche per Giaele De Donà e Micol Incorvaia, elogiando invece Oriana Marzoli che, pur non essendo amica della Fiordelisi, ha provato a consolarla in settimana: “Voi non siete le protagoniste, non voglio parlarvi. Invece Oriana che ha un po’ di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo”. In questo far west televisivo, anche Edoardo Donnamaria cerca spazio per diversi minuti, venendo ignorato da Signorini ripetutamente e, ad un certo punto, sbotta: “Basta Edoardo, ora faccio spegnere i microfoni, a casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata? Maleducati ed egoriferiti, questo siete. Stop. Pensate solo a voi stessi. Sono un dittatore? Mettetela così, ma fatemi lavorare”. Insomma, non una novità, ma solo conferme: casa trash, studio trash e discussioni trash.