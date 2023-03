Fedez, l'indiscrezione choc di Corona: "distrutto psicologicamente"

03 marzo 2023 a

Fedez è psicologicamente a pezzi. A rivelarlo è Fabrizio Corona, secondo il quale Chiara Ferragni vuole divorziare e lui è distrutto. L'ex re dei paparazzi lancia la bomba sul suo canale Telegram, dove ha rivelato che il rapper milanes, marito della imprenditrice digitale e influencer "sta male psicologicamente. Oggi (ieri 2 marzo, ndr) il rapper non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol".

"Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate", prosegue Corona riferendosi al bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical. "Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto a un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo". Tanto che "Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione", aggiunge.

"La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto", aggiunge Fabrizio Corona: "Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi". Sarà tutto vero?