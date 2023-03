Licia Colò, la voce indiscreta: "Tutto finito col marito"

03 marzo 2023 a

Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio di Licia Colò e Alessandro Antonino. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo che riporta, in via in esclusiva, la dichiarazione con la quale la conduttrice avrebbe reso nota la fine delle nozze: “Io e mio marito ci siamo lasciati”, è il virgolettato pubblicato dal magazine.

La Colò si è sposata nel 2004 con Antonino, dopo una breve frequentazione. Nel 2005 la coppia ha accolto la loro prima e unica figlia, Laila. In ogni caso, i due sono sempre stati molto riservati e hanno tenuto la relazione lontano dal gossip. La conduttrice, 60 anni, nel corso della sua carriera si è impegnata in vari progetti. Autrice e blogger, è nota al grande pubblico per la conduzione di alcuni programmi televisivi di successo dedicati ai viaggi e alla natura, come Geo & Geo, Alle falde del Kilimangiaro, Niagara – Quando la natura fa spettacolo ed Eden – Un pianeta da salvare.

Licia Colò denuncia il circolo:"Papà cacciato per il pannolone" Licia Colò dichiara: "Ricordiamo che se avremo la fortuna di invecchiare queste discriminazioni potrebbero ricadere su ognuno di noi"

Qualcuno però ricorderà la Colò anche per la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2007. Antonino, invece, è un artista napoletano di 11 anni più giovane di lei. Anche lui ha lavorato per il piccolo schermo in qualche occasione. “Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”, aveva detto Licia Colò a proposito del compagno durante una chiacchierata con il quotidiano L’Avvenire. In quell’intervista sottolineò quanto la relazione con l’artista campano le avesse fatto bene e quanto il legame fosse forte: “Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”.