Verissimo, Licia Colò: "Mamma una 'cavalla pazza'"

"Mio papà era un pilota di aerei ed era un po' assente fisicamente ma c'è sempre stato comunque perché lui mi diceva 'Se avrai bisogno di me, ovunque sarai, io ti raggiungerò in 24 ore', l'ho sempre sentito vicino come papà. Mamma era la mia migliore amica, una persona che amava l'avventura, un po' una 'cavalla pazza'": Licia Colò ha parlato della sua famiglia nell'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Credo che mi abbiano trasmesso loro la passione per la natura, i viaggi, io non sono stata semplicissima come figlia perché ero molto determinata. Non nascondevo nulla ma cercavo sempre di prendermi quello che volevo. Mamma se n'è andata per una lunga malattia, è rimasta a letto per otto anni", ha proseguito la conduttrice de Alle falde del Kilimangiaro.

Parlando del rapporto con l'ex marito, Alessandro Antonino, ha detto: "Noi siamo amici, lavoriamo insieme e ci diciamo sempre tutto quello che pensiamo, litighiamo anche molto e, infatti, a un certo punto, ci prendiamo delle pause". Con lui ha avuto una figlia di nome Liala: "Io ho avuto Liala quando avevo 40 anni e pensavo che non avrei potuto avere figli perché avevo avuto un problema di salute. Quando, poi, ho incontrato Alessandro, non avevo questo desiderio di diventare mamma ma mi sono innamorata così tanto che poi, alla fine, desideravo essere madre e credo che il frutto di un amore così sia bellissimo".