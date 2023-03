Amici, "nessuno deve farlo": diktat Mediaset sulla De Filippi

03 marzo 2023 a

"The show must go on". Lo ripeteva Maurizio Costanzo, e così Maria De Filippi si adegua. Ancora stravolta dal lutto per la morte del marito, la conduttrice di Mediaset tornerà in onda domenica alle 14 su Canale 5 con Amici, dopo che le sue trasmissioni erano state congelate, da Uomini e donne a C'è posta per te, proprio per permetterle un periodo di pausa. D'altronde, il talent si avvia veloce all'appuntamento conclusivo e più atteso dai fan, la "coda" con le puntate serali che decreteranno il vincitore.

Se è vero che, come si ripete nel mondo della tv, "lo spettacolo deve continuare" nonostante tutto, a Mediaset hanno deciso di non ignorare la tragedia di venerdì scorso. La puntata in onda domenica 5 marzo era stata registrata prima della morte di Costanzo, ma Maria è già tornata in studio per registrare quella che verrà trasmetta la settimana successiva, il 12 marzo. Secondo le prime indiscrezioni, i vertici di Mediaset e gli autori di Amici hanno dato l'ordine al pubblico in sala di accogliere la De Filippi non con le consuete scene di entusiasmo, tra urla e complimenti, ma con un più sobrio, formale, raccolto applauso.

A renderlo noto l'account Instagram Amici News, sempre molto ben informato su quanto accade (e accadrà) nel talent della De Filippi. "All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale". Un modo, forse, anche per stemperare le polemiche sui fan che alla camera ardente di Costanzo hanno chiesto alla De Filippi un selfie nelle ore del grande dolore.