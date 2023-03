Paola e Chiara, il ritorno? "Chi c'è dietro di loro": ora si capisce tutto...

04 marzo 2023 a

Sono tornate sulla cresta dell'onda, Paola e Chiara. Tutto grazie all'ultimo Festival di Sanremo, il teatro della loro storica reunion. Sul palco dell'Ariston infatti hanno spopolato e ora, il loro brano, è tra i più passati in tutte le radio italiane. Insomma, una sorta di tuffo nel passato, fino agli anni '90 in cui nacque la loro stella.

Ma sul ritorno di Paola e Chiara, Alberto Dandolo su Oggi offre qualche dettaglio in più. Sul rotocalco, infatti, si legge: "Forse non tutti sanno che dietro la reunion delle due sorelle c'è il cantautore Luca Vismara, ex concorrente di Amici e molto amico delle due artiste milanesi", spiega Dandolo.

E ancora, aggiunge: "È stato infatti Vismara a metterle in contatto con il duo di produttori internazionali Merk & Kremont che hanno deciso di investire e puntare su di loro". Investimento vincente, alla luce di questi risultati. E insomma, il ritorno sulla scena di Paola e Chiara, ora, assume contorni più definiti.