Fedez sparito? Spuntano foto pazzesche: dove si trovava poche ore fa

Un tassello, molto importante, sul mistero che avvolge Fedez e Chiara Ferragni. In primis il rapper, assente alla conferenza stampa della nuova stagione di Lol, dunque assente anche al processo sulla strage di Corinaldo, assenza giustificata con un certificato medico. Poi lo sfogo di Fedez, che sui social ha spiegato la sua assenza dai social stessi con la volontà di stare un po' con se stesso.

Insomma, una serie di circostanze che ha portato ad ipotizzare che Fedez possa avere dei problemi personali o di salute. A tutto ciò, si devono aggiungere le voci sulla presunta crisi con la moglie, Chiara Ferragni, che circolano copiose dalla fine del Festival di Sanremo (e i due fanno ben poco per spegnerle).

Bene, il punto è che oggi, sabato 4 marzo, Novella 2000 ha sorpreso la coppia in Valle Brembana, in un agriturismo dove si sono presentati insieme e sorridenti.

Come fa notare il settimanale diretto da Roberto Alessi, in questa occasione, "diversamente da un mese fa circa", la coppia era "con i bambini Leone e Vittoria, c’era anche Fedez. Finalmente una bella notizia: crisi finita tra l’influencer più famosa d’Italia e il rapper. Nelle settimane scorse, in particolare dopo il Festival di Sanremo, si era parlato di crisi tra i due, tanto che avrebbero messo in stand by le riprese della docuserie The Ferragnez, sulla loro vita di coppia", spiega Novella 2000. E ci si interroga, dunque, sulle ragioni per le quali Fedez, pubblicamente, sia di fatto sparito.