Fedez, volano insulti contro il rapper: "Che schifo! Arricchiti! Che presa per il cu***"

06 marzo 2023 a

Si mette male per Fedez e Chiara Ferragni. Il tutto dopo le polemiche e i gossip post-Sanremo. E soprattutto dopo la sparizione del rapper, prima dalla presentazione di Lol e poi dal tribunale, dove era chiamato a testimoniare sulla strage di Corinaldo: assente previo certificato di malattia, circostanza che ha rafforzato il chiacchiericcio circa le sue condizioni di salute.

Peccato però che questo sabato Fedez insieme a Chiara Ferragni sia stato pizzicato dai paparazzi in un agriturismo della Val Brembana, dove ha speso ore di relax tra cibo e fattoria con la famiglia al gran completo. Le immagini sono state pubblicate da Novella 2000. E quelle immagini hanno sollevato un polverone, anche perché Chiara Ferragni aveva documentato il tutto sul suo profilo Instagram, senza però mai mostrare Fedez, che però era presente, eccome.

Fedez sparito? Spuntano foto pazzesche: dove si trovava poche ore fa | Guarda

Come detto, quelle fotografie hanno innescato una feroce polemica sui social, terreno elettivo della coppia, dove gli utenti si sono scagliati in massa soprattutto contro il rapper: "E lui starebbe male? Comodo mandare un certificato per non comparire in tribunale", scriveva un utente in calce al post di Novella 2000 che annunciava lo scoop. E un'altra: "Questi prendono per il cu*** tutti, che schifo. Arricchiti". "Tutto marketing, serve per catalizzare più attenzione possibile. Si crea mistero, gossip, attenzione, tutto per l'uscita di qualsiasi cosa che li riguara. Che tristezza", "Pur di far parlare di loro venderebbero l'anima al diavolo". I commenti, tantissimi, erano di questo tenore. Pesantissimi, feroci, indignati. Insomma, per i Ferragnez per certo non il migliore dei periodi.