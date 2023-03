Ilary Blasi, la foto che cancella per sempre Totti: "Much love"

12 marzo 2023 a

Ilary Blasi esce allo scoperto. La relazione con Bastian non è più un segreto. La conduttrice dunque risponde colpo su colpo a Francesco Totti che da tempo ha ufficializzato la sua realzione con Noemi Bocchi. Nelle ultime ore sono apparse diverse foto che ritraggono la Balsi in compagnia della sua nuova fiamma. I due hanno anche trascorso una serata nel locale dove lavora uno degli amici più intimi di Totti, Alex Nuccetelli. Una scelta che ha fatto molto discutere ed è stata bollata come "arrogante" dallo stesso Nuccetelli. Ma a colpire i fan della Balsi sono state le foto pubblicate sui social proprio in compagnia di Bastian.





Sul suo conto si sono dette diverse cose, tra cui quella che abbia un passato da "maggiordomo" per sconfessare le leggende sul suo portafoglio pieno. Nelle foto apparse in queste ore i due sembrano felici tra baci e abbracci e messaggini d'amore. Insomma il dado è tratto: la storia tra Ilary Blasi e Bastian ora è realtà. Tramontano le speranze dei fan di Totti e Blasi che sognano una reunion della coppia. La separazione verrà decisa in tribunale. Infatti sono saltati tutti gli accordi tra il Pupone e la conduttrice sulla spartizione dei beni e anche sulla custodia dei figli.