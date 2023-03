Ilary Blasi, "Totti molto preoccupato per lei": il finale dei veleni

12 marzo 2023 a

Francesco Totti sarebbe preoccupato per Ilary Blasi. Il mancato accordo per la separazione, ma anche l'apparizione in pubblico di Ilary con Bastian ha ulteriormente messo tensione in casa Totti-Bocchi. E così sul settimanale DiPiù spunta una voce sinistra: "Il cuore di Francesco è pieno di tormenti, la battaglia in tribunale è vicina e lui, in questo periodo, ha cercato un po’ di svago, ha organizzato una fuga d’amore sulla neve con la sua Noemi, in cerca di un po’ di quiete prima della tempesta". Ma non finisce qui.





Chi conosce bene Totti ha aggiunto: "Totti e Ilary sono sempre più lontani, ogni accordo sembra impossibile. Intanto lui è sempre più vicino a Noemi, il loro legame è sempre più solido. È stata Noemi ad avere avuto l’idea della vacanza sulla neve, anche lei aveva bisogno di qualche giorno di relax dopo aver scoperto il suo problema di salute". Insomma a quanto pare il percorso che porta alla separazione riserverà diversi colpi di scena. E c'è chi è pronto a giurare che le cose potrebbero finire davvero male: "I loro avvocati hanno cercato qualche spiraglio per un’intesa ma non lo hanno trovato. Se non ci saranno colpi di scena purtroppo la favola di Totti e Ilary avrà un finale pieno di veleni".