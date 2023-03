Mediaset caos, "quella gli uccelli li spaventa tutti": chi rischia il posto

12 marzo 2023 a

a

a

"Gli uccelli in tv li ha spaventati tutti". La vignetta a chiarissimo sfondo sessuale contro Gemma Galgani potrebbe costare il posto a Tina Cipollari a Uomini e donne. La storica opinionista fissa di Maria De Filippi, autentica agitatrice del Trono ove con piccantissimi commenti proprio contro la Dama di Torino deve aver perso di vista il diktat di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, capace di imporre una svolta anti-trash addirittura al Grande Fratello Vip, uno dei momenti più "scabrosi" e scatenati del palinsesto di Canale 5.

Cos'ha fatto sparire a tempo record: Mediaset, la dura legge di Pier Silvio





Se Alfonso Signorini si è adeguato, obbligando i vipponi a nascondere i tatuaggi, contenere il décolleté e moderare il linguaggio, Tina sembra ancora lontana da una certa continenza.

Sesso di notte sotto le coperte, tutto in diretta: esplode Mediaset

Sulle sue storie su Instagram, infatti, ha pubblicato una vignetta in cui la Galgani, grazie a un fotomontaggio, è ritrattata come una spaventapasseri. I due contadini davanti a lei si interrogano. "Ma sei sicuro che spaventi gli uccelli?", chiede la moglie. Risposta del marito: "Quelli in tv li ha spaventati tutti".

La Galgani, fino a ora, non ha risposto al provocatorio motto di spirito della amica-nemica, e non è dato sapere se la De Filippi manderà in onda la vignetta per "accendere" il clima già piuttosto caldo dello studio. Molti fan e follower hanno però accusato la Cipollari di cattivo gusto, e anche ai piani alti di Cologno Monzese potrebbero non averla presa benissimo,