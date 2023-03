Halle Berry, spacco inguinale e visioni proibite: Oscar, choc sul red carpet

Roberto Tortora 13 marzo 2023 a

Halle Berry come Belen Rodriguez. Ricordate, infatti, lo spacco vertiginoso del vestito con cui l’argentina scese le scale dell’Ariston al Festival di Sanremo del 2012, mostrando il pruriginoso tatuaggio a farfallina in cima alla coscia destra e che fece impazzire gli italiani? Beh, 11 anni dopo a Los Angeles è l’attrice Halle Berry a spiazzare tutti con un look avventuroso alla cerimonia degli Oscar 2023. La protagonista di Monster’s Ball si è presentata in total white con un abito firmato da Tamara Ralph e con uno spacco ancor più audace, ma sulla gamba sinistra, chiuso soltanto da due rose dorate all’altezza del fianco. Fisico scultoreo, forgiato dai serrati allenamenti ai quali si sottopone, Halle Berry si dimostra professionista completa, oltre che donna di grande fascino.



Non è stata certo una prima per l’attrice statunitense agli Oscar, premio che vinse nel 2002 proprio grazie alla sua interpretazione in Monster’s Ball. Prima donna di colore a riuscirci come miglior attrice. E, quanto a look, le sue scelte sono sempre indovinate, perché proprio recentemente la Barry ha annunciato sul suo profilo Instagram che il suo abito di quell’edizione degli Oscar è in mostra all'Academy Museum of Motion Pictures: “L'abito rimarrà sotto la cura esperta dei curatori e dei conservatori del museo – spiega l’attrice di Cleveland - ma sarà anche accessibile a generazioni di persone per le quali anche l'abito ha un significato e sarà per sempre un promemoria che tutto è possibile. Grazie Academy Museum!”.

Non è stata una cerimonia indimenticabile né per look né per risultati, invece, per la “nostra” Alice Rohrwacher, candidata come regista per il corto Disney live action Le Pupille. L’italiana si è presentata sul red carpet con un abito rosso, ricoperto di maxi paillettes dal collo ai piedi e con i capelli raccolti: “Speriamo che questo color zuppa inglese porti fortuna”, aveva detto la Rohrwacher, riferendosi al suo look. Evidentemente, era il dolce sbagliato.