Zoe Saldana in lingerie agli Oscar: sul palco "vestita" così

Anche per questo 2023 la cerimonia degli Oscar è andata in archivio. L’ha dominata con 7 statuette Everything, Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Così come per il Festival di Sanremo, però, non sono solo canzoni e film ad attirare l’attenzione, bensì anche e soprattutto i look delle star. Sia quelle in gara sia chi è chiamato a presentare sul palco dell’Accademy Awards.

In questo caso, se Halle Berry ha osato e stupito tutti con uno spacco vertiginoso, ha invece scelto un look agli antipodi un’altra attrice statunitense di colore: Zoe Saldana. L’attrice ha scelto di presentarsi al Dolby Theatre con un look morbido, dentro un abito candido di Fendi (apparso già sulla passerella Fall/Winter 2022) fatto di pizzi e seta, color champagne e in lingerie. Un vestito semplice, elegante e non troppo appariscente, con un dress color cipria con inserti plissé, impreziosito da una bella collana vintage, tempestata di diamanti. Qualcuno l'ha definito addirittura una sottoveste, sottolineando ironicamente come la diva si sia presentata sul palco direttamente in lingerie. Zoe, diventata celebre per l’interpretazione di Neytiri nella saga di Avatar, ha potuto assistere alla premiazione di Avatar 2 che ha ottenuto, come prevedibile, la statuetta per i migliori effetti speciali di Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett.

Zoe Saldana, nata da padre dominicano e madre portoricana, è legata a doppio filo con l’Italia per via del suo matrimonio, celebrato nel 2013, con il bresciano Marco Perego. Mancato calciatore e riuscito artista, eclettico, che ha già esposto alla Royal Academy of Arts di Londra, al Museo Tuscolano di Roma, ad Art Basel Miami e alla Galerie Gmurzynska di Zurigo. La coppia, che ha scelto il doppio cognome, ha avuto anche tre figli: Bowie Ezio Perego-Saldana, Cy Aridio Perego-Saldana, Zen Perego-Saldana.