Fedez e Chiara Ferragni? Ecco la foto che spiega tutto

Fedez dopo aver spiegato il suo silenzio social ha postato sul suo profilo Instagram la foto che tutti i suoi fan aspettavano: uno scatto di tutta la famiglia insieme e un cuore come semplice didascalia. Lui, Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Insomma, superato il terremoto-Sanremo e i problemi dovuti a un farmaco contro la depressione il rapper milanese sembra essere di nuovo sereno.

Ecco dunque Chiara e Fedez in un resort in Piemonte insieme ai bambini per un weekend di relax e tanto amore. La coppia più seguita d'Italia ha infatti trascorso il fine settimana al Relais Le Marne di Costigliole d’Asti. La famiglia si è anche "premiata" con un pranzo al Ristorante Ca' del Profeta a base di agnolotti del plin tradizionali firmati dallo chef Christian Milone e con delle belle passeggiate e giochi all'aria aperta.

Certo, non tutto è semplice, come ha ammesso la stessa Ferragni sempre su Instagram. I due hanno passato un momento molto difficile. Fedez ha subìto l'effetto "rebound" di uno psicofarmaco che lo ha destabilizzato. Lei oltre allo stress e al grande impegno per la sua partecipazione al Festival di Sanremo ha dovuto essere forte per cercare di tenere tutto insieme e superare le difficoltà di ogni giorno, come del resto tutte le famiglie fanno.