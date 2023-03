Francesco Facchinetti, la rivelazione: "Mia moglie molto più ricca di me. Ma..."

14 marzo 2023 a

Confessioni "tutte in famiglia" e che, però, forse non sono poi così gradite. A confessare è Francesco Facchinetti, il quale parla della situazione finanziaria della moglie, Wilma. Il tutto su Instagram, dove Facchinetti si spende generosamente nel rispondere alle domande dei suoi follower. La sostanza di quanto sostenuto sul social? Lei è molto più ricca di lui, ma non spende mai un cent.

"Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga - premette Facchinetti -. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa", afferma tra il serio e il faceto.

E ancora, Roberto Facchinetti parla anche del primo incontro con il suocero: "Abbiamo un bellissimo rapporto, ma quando ci siamo conosciuti, mi ha squadrato, e mi ha detto "sei come una macchina vecchia piena di adesivi". L'inizio non è stato dei migliori, poi gli ho fatto capire che avrei trattato la figlia come una principessa". Quindi, la smentita circa ogni voce di crisi con la moglie Wilma: Facchinetti spiega che nell'ultimo periodo si trovano spesso lontani per questioni di lavoro, ma il rapporto, assicura, procede a gonfie vele. Rumors, insomma, smentiti in modo netto e deciso.