Massimo Ciavarro a letto con Moana Pozzi, disastro intimo: "Com'è andata veramente"

Negli anni Ottanta erano tutte pazze di lui, Massimo Ciavarro. "La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono", dice l'attore in una intervista a Il Corriere della Sera. Ciavarro confessa che però se nei film faceva innamorare tutte in realtà nella vita reale era esattamente il contrario: "Avevo una fidanzata, stavo sempre con lei. Dopo, ho avuto un paio di anni di vita notturna: i miei anni più schifosi".

Con Moana Pozzi, rivela l'attore, "ci sono stato una sola sera. Dopo dieci esami in Giurisprudenza, mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c’erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima come oggi. Moana era timidissima, sensibile, di buona famiglia, ricca. Una volta, stavamo chiacchierando e finimmo a letto". Ma quella che sarebbe diventata una attrice a luci rosse gli diede come voto un misero 6. "Così scrisse nel suo libro, dato che non m’ero tolto i boxer."

Con Isabella Ferrari, invece, continua Ciavarro, "non successe mai niente". Nicole Kidman "era carinissima, ma al di fuori da ogni tentazione. Giravamo Un’australiana a Roma, era giovanissima, una cavallona alta alta, tutta riccia, priva di ogni sex appeal. Quando si chiacchierava col regista Sergio Martino, diceva: io arriverò, io farò un gran carriera… Io e Sergio pensavamo: guarda ‘sta disgraziata. Fra noi, non ci fu niente. E poi stavo già con Eleonora, che mi mettevo a fare il pagliaccio?".