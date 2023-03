Marco Mengoni, "come mi ha fatto nascere mia madre": un miracolo?

18 marzo 2023 a

a

a

La storia di Marco Mengoni è fatta anche di fede. A rivelarlo è il settimanale Nuovo, che ha dedicato un approfondimento al cantante che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. La madre di Mengoni non riusciva a rimanere incinta, con i medici che le avevano dato poche speranze di realizzare il suo sogno. Allora lei, donna di grande fede, si è rivolta a Padre Pio, chiedendogli la grazia di diventare madre.

"Scusa Maria, non ci riesco": Mengoni spiazza la De Filippi in studio

“È vero, mia madre è devota a Padre Pio e la sua è una bella storia di fede”, aveva confermato Mengoni agli esordi della sua carriera, manifestando una spiritualità che lo ha poi sempre accompagnato. “I miei genitori mi hanno dato un’educazione religiosa - aveva spiegato - pur lasciandomi libero nelle mie opinioni, per cui io credo molto e so che lassù qualcuno mi aiuta”. Nonostante l’enorme successo che ha riscosso in questi anni, arrivando anche a riempire gli stadi, Mengoni è rimasto un ragazzo normale e che non fa mistero di avere problemi come tutti.

"Ecco quanto valgono i quadri di Marco Mengoni": cifre inimmaginabili

“Da sette anni vado in terapia - ha confidato dopo Sanremo - affidarsi a uno psicanalista non dà soluzioni, ma muove le cose affinché tu trovi le riposte. Si dice che tutti dovrebbero andare in analisi, ma non è vero. Deve andarci solo chi è alla continua ricerca di risposte - ha chiosato Mengoni - tentando di capire la parte nascosta di tutto quello che accade”.