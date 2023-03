Luciana Littizzetto, figuraccia a Che tempo che fa: "Mi devo fermare"

20 marzo 2023 a

Luciana Littizzetto fa una figuraccia in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L'attrice comica si schiera col fronte Schlein per difendere le trascrizioni all'anagrafe dei figli delle coppie omosessuali. E lo fa con un monologo in cui due bimbi, uno figlio di una coppia etero, l'altro di una coppia omosessuale, discutono della loro vita familiare. Ma qualcosa va per il verso storto. Un problema di "gobbo" o di testo che teneva tra le mani ed ecco che scatta la figuraccia. Dopo qualche secondo dall'inizio del monologo, la Littizzetto si deve fermare: "Scisate non riesco ad andare avanti".

Gelo in studio e tra il pubblico. Fazio è visibilmente imbarazzato: "Cosa è successo?". La Littizzetto risponde: "Non trovo il foglio, non ricordo...". Veine immediatamente chiamato l'aiuto della regia. Qualcuno le dà una mano e dopo qualche secondo tra risate e grande imbarazzo si riparte.

E la figuraccia è così grossa che la stessa Littizzetto chiede agli autori di poter ricominciare da capo nella lettura del monologo. "Fabio, ricomincio da capo", ha affermato la Littizzetto. Poi la comica ha ripreso la lettura del suo monologo che ha fatto parecchio discutere sui social scatenando una vera e propria bufera.