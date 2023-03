Maria De Filippi, lo sfogo: "Siete due str...", chi massacra ad Amici

20 marzo 2023 a

Maria De Filippi è tornata. La conduttrice dopo il grave lutto per la perdita del marito, Maurizio Costanzo, è tornata a condurre in prima serata Amici. Un appuntamento molto atteso dal pubblico che ha voluto regalare il giusto abbraccio carico di affetto alla conduttrice. Ospiti della prima puntata del serale Pio e Amedeo.

I due attori comici che presto torneranno in prima serata su Canale 5 con il loro show "Feliccsima Sera", hanno regalato battute senza sosta nel corso del loro intervento al fianco di Maria De Filippi. Nel mirino è finito Stash: "Sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria, lo abbiamo visto qua fuori fare il parcheggiatore abusivo".

De Filippi stessa non è riuscita a trattenere le risate e ha commentato "che stron*i!". Poi il fuoco della battute si è spostato su Rydy Zerby, uno dei protagonisti assoluti della scuola di Amici: "Abbiamo saputo che si è separato anche dalla sua 35esima moglie, ma abbiamo capito che il suo vero obiettivo, da attaccato alla poltrona qual è, è di finire a fare anche il trono over a Uomini e Donne". Insomma, Pio e Amedeo hanno regalato come sempre qualche momento di ilarità, ma di certo la reazione della De Filippi non è passata inosservata.