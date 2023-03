Ferragni-Fedez, scoppia la lite in diretta: "Ti ho detto..."

Roberto Tortora 20 marzo 2023 a

Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Definitivamente alle spalle ed il pomo della “concordia” è il loro primogenito, Leone. Il piccolo ha compiuto 5 anni e i genitori hanno organizzato non solo una festicciola per lui, ma anche un video su Instagram. Del resto, è il bambino più social d’Italia, i cui istanti di vita sono stati condivisi fin da subito. In questo video c’è il riassunto dei primi 5 anni condivisi con la famiglia, vissuti tra feste, momenti dolci con la sorellina Vittoria e tanto amore. E Fedez lo ha così commentato: “Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno, piccolo grande Leo”.



A colpire, oltre al filmato per il piccolo Leone, sono state, però, le stories seguenti in cui Fedez e Chiara Ferragni battibeccano come una vera coppia. Al risveglio mattutino, il rapper chiede alla moglie: “Amore il tuo contributo per il video che ho montato tutta la notte quale sarebbe stato?”. Al che l’influencer risponde: “Averti dato l’idea, ti ho detto 'Amore facciamo questo video per Leo?'”. E Federico si fa una grassa risata. Quando mostra, poi, il filmato al figlio e dice: “Amore sei pronto a vedere il regalo che ti ha fatto papà?”, subito la Ferragni risponde seccata: “Il regalo che mamma e papà ti hanno fatto!”.

E Federico subito si corregge. Insomma, scene di vita di coppia felice e che ha messo alle spalle due mesi turbolenti, fatti di incomprensioni e anche di qualche malessere fisico per il cantante. Fedez e Chiara hanno poi fatto cantare alla sorellina Vittoria la canzone di compleanno per il fratellino Leone e si sono mostrati tutti insieme per far spegnere le candeline al piccolo su una torta a forma di fungo del videogioco Super Mario Bros.. Il punto esclamativo, in un’ultima stories in cui Fedez bacia la moglie mentre entrambi tengono per mano i due figli e la dedica con tanto di cuore: “Il mio tutto”. I Ferragnez sono tornati!