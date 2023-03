Maria De Filippi riceve un'assurda proposta-vip: "Anche nella tua cucina"

21 marzo 2023 a

Sempre al centro del gossip televisivo. E non potrebbe essere altrimenti, quando si parla di Maria De Filippi, la regina di Mediaset e Canale 5, la campionessa assoluta in termini di share, da poco tornata ai suoi impegni dopo il lutto, dopo l'addio a Maurizio Costanzo, il compagno di una vita e uno dei padri del piccolo schermi in Italia.

Ma si diceva: il gossip, le indiscrezioni, i retroscena sul piccolo schermo. Bene, una delle ultime voci viene rilanciata dal settimanale specializzato Nuovo Tv, secondo il quale per Maria De Filippi ci sarebbe all'orizzonte una nuova collaborazione.

A proporsi, direttamente in un intervista, è Luca Salatino, già tronista di Uomini e Donne - uno dei format storici della De Filippi - poi inquilino nella casa del Grande Fratello Vip. Due parentesi televisive che lo hanno reso molto popolare al grande pubblico, anche se nel reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto più di un momento di crisi per la mancanza di Soraia, la sua compagna, una nostalgia che lo ha spinto ad abbandonare a dicembre l'infinito reality del Biscione.

Ma ad abbandonare la tv, Luca Salatino, non ci pensa neppure. E così, dopo aver messo in chiaro che Temptation Island in coppia con Soraia non lo farebbe mai, ecco che "chiama" proprio la De Filippi, spiegando che farebbe molto volentieri il "postino" a C'è posta per te.

"Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo", premette Salatino. "In che rapporti sono con Maria De Filippi? In ottimi rapporti. Maria è una donna spettacolare che porterò sempre nel cuore e a lei devo tanto. Mi ha dato la possibilità di vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, ma soprattutto è grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia, la donna della mia vita. E anche per questo le sarò sempre grato. Per Maria farei di tutto, andrei a lavorare anche nella sua cucina", conclude Luca Salatino. Insomma, più chiaro di così...