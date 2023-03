The Voice, "mi hanno preso in giro": la confessione spiazza Antonella Clerici

21 marzo 2023 a

a

a

A Oggi è un altro giorno arriva la confessione choc della vincitrice di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici. La vincitrice di questa edizione è Melissa Agliottone. Dopo aver parlato della sua esperienza nel programma, Melissa ha raccontato un retroscena che ha lasciato senza parole la conduttrice del programma del pomeriggio di Rai Due. Tutto sarebbe accaduto al rientro a scuola: "Non tutti erano contenti devo essere sincera", avrebbe detto la ragazzina.

Poi lo sfogo: "Alcune femmine mi hanno detto solo ‘brava’ e tra l’altro loro mi prendevano in giro perché sono cicciottella”. A questo punto sarebbe intervenuta proprio Serena Bortone che avrebbe rincuorato la vincitrice di The Voice affermando che questo trionfo serve anche a ritorvare fiducia in se stessi: "Si questa vittoria mi ha aiutato ad essere più sicura in me stessa“, ha affermato la giovanissima concorrente del programma di Antonella Clerici.

"Mentre cantavo...". Tragedia, il lutto in diretta per la vincitrice di The Voice Senior



Poi la vincitrice di The Voice ha rivelato il motivo per cui ha scelto come coach Loredana Bertè: “Di Loredana mi piace il timbro molto particolare l’ho scelta perché era il mio coach preferito”, ha aggiunto. Insomma ora dopo il trionfo Melissa si gode la vittoria ed è pronta per ricominciare la sua corsa a scuola ma anche nel mondo della musica.

Colpaccio di Antonella Clerici, chi mette faccia a faccia a The Voice Kids