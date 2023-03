Jerry Calà, insulti dopo l'infarto? Il video che ha scatenato l'orrore

21 marzo 2023 a

Quel che rimane dei no-vax non ha perso occasione per prodigarsi in commenti beceri sulle condizioni di salute di Jerry Calà, che lo scorso 17 marzo è stato colpito da un infarto. Per fortuna l’attore sta bene: è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e adesso è in netta ripresa, già pronto a ironizzare su quanto accaduto. I no-vax lo hanno preso di mira perché è sempre stato promotore del vaccino anti-Covid.

"Perché ti è venuto un infarto": orrore contro Jerry Calà, la replica è strepitosa

La7 ha ricordato il video girato a ridosso di Natale 2021, con Calà e il virologo Fabrizio Pregliasco che formavano un inedito duetto per intonare la hit “Sì sì vax, vacciniamoci”. Gli haters lo hanno tirato fuori per insultare pesantemente l’attore, speculando sul fatto che l’infarto sia stato causato dal vaccino. Il diretto interessato è intervenuto con classe su Twitter, due giorni dopo l’accaduto: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”.

L’indifferenza è la miglior arma per combattere i no-vax e gli odiatori del web in generale. Sulla questione si è espresso anche Umberto Smaila, grande amico di Calà. Intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato che certi commenti gli sembrano “fuori tempo massimo, ma ormai sappiamo com’è il mondo dei social. Meno male che ha fatto il vaccino. Io, come lui e come le persone dotate di senno, l’abbiamo fatto e quindi sono felice”.