Beghin, fango sulla Meloni: "Perché aveva fretta di lasciare Cutro"

Tiziana Beghin è intervenuta a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, per un commento sul tema dell’immigrazione. In quanto europarlamentare del M5s, conosce bene il problema, così come le continue richieste all’Unione europea di farsi carico di quanto sta accadendo. “Abbiamo depositato un’interrogazione urgente alla Commissione affinché venga aperta un’indagine sulla tragedia di Cutro”, ha esordito la Beghin.

“Bisogna ricostruire in modo chiaro le responsabilità sui soccorsi mancati - ha aggiunto - perché è innegabile che qualcosa sia andato storto. Inoltre la collega Laura Ferrara ha avuto un incontro con Frontex ed è emerso che da parte loro tutte le informazioni raccolte sono state condivide con le autorità. La scelta se intervenire o meno spetta comunque alle autorità nazionali, quindi aspettiamo giustamente che ci sia chiarezza sulla questione”. La Beghin ha poi espresso un giudizio personale sulla gestione della vicenda: “Se ci rifacciamo soltanto alla conferenza stampa, è stata vergognosa”.

Poi le accuse a Giorgia Meloni: “Si è mostrata impreparata, senza compassione e solidarietà umana, molto nervosa e frettolosa, forse aveva urgenza di recarsi alla festa di Matteo Salvini. Non credo che sia stata una buona gestione. Ora si richiede l’intervento dell’Ue, come fatto molte volte in passato: devo dire che mi sembra un po’ surreale perché ogni volta che si fa un dibattito sul tema migratorio noi assistiamo a un deja vu, ovvero alle stesse aperture a cui poi non seguono fatti concreti”.