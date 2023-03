GfVip, lo sfogo di Orietta Berti: "Volgarità e cattiverie"

22 marzo 2023 a

a

a

"Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari...": Orietta Berti si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram dopo l'ultima diretta del GfVip. L'opinionista del reality di Canale 5 ha spesso avuto delle discussioni con una ormai ex concorrente, Antonella Fiordelisi. E a questo avrebbero fatto seguito delle situazioni spiacevoli, come raccontato dalla cantante.

A proposito delle "cattiverie" della famiglia di Antonella, la Berti su Instagram ha scritto che "saranno state dettate da una uscita infelice, dall'ambizione o forse dall'aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere... con la sua leggerezza". La Berti, poi, ha voluto fare "un appello a tutto il mondo dei social network": "Cercate di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l'arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene... perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso".