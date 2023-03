Maria De Filippi, un grosso guaio: "Segnalazione-choc", fuori dallo studio...

24 marzo 2023 a

Si preannunciano colpi di scena a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 24 marzo in onda su Canale 5, Maria De Filippi dovrà fare i conti con una "segnalazione choc". Il caso è noto e riguarda Paola Ruocco. La dama del Trono Over è stata accusata da Armando Incarnato. Per il cavaliere dietro la donna ci sarebbe un manager. La Ruocco ha già smentito e precisato di non aver mai pensato di prendere in giro il programma o i suoi fan. Eppure a Incarnato qualcosa non torna.

Così oggi il cavaliere potrebbe finalmente vuotare il sacco e svelare la soffiata arrivata alle sue orecchie. Il blocco sarà molto lungo e non mancheranno gli interventi degli opinionisti e della padrona di casa. La De Filippi farà come con Desdemona e deciderà di cacciare anche Paola?

Nata a Roma ma residente ad Aprilia, la Rucco ha 62 anni. In passato è stata sposata con un noto imprenditore, da cui ha avuto due figli. Ad oggi la dama della trasmissione è single e lavora come impiegata in un’azienda di moda che collabora a sua volta con una società di esportazione con sede in Egitto, ma anche con una Onlus dedicata a un pittore.