"No di Pier Silvio Berlusconi": Domenica In, un caso clamoroso

Sarà la grande assente della giornata, ma non per sua volontà. Orietta Berti ha ricevuto il "niet" di Berlusconi e non potrà partecipare alla puntata di Domenica In che Mara Venier dedicherà a Paolo Limiti scomparso nel 2017. La conduttrice ha deciso d'invitare tutti gli amici dell’indimenticabile paroliere e non poteva certo mancare la Berti, amica di vecchia data di Limiti. Le ovviamente sarebbe andata, ma come rivela TvBlog, è stata costretta, suo malgrado, a rifiutare. Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi non abbia rilasciato la liberatoria. La decisione, giustificata dal contratto di Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip, appare fin troppo severa. Domenica In, infatti, non si scontra con il GF Vip. Dunque, mormorano in molti, c'è un altro motivo per il quale la Berti non potrà partecipare tranquillamente alla trasmissione.

La decisione dell’azienda lascia interdetti anche se si considera che Orietta e Paolo Limiti erano legati da una fortissima amicizia, per cui sarebbe stato molto significativo avere anche lei presente in un pomeriggio dedicato proprio al suo ricordo e alla sua vita e carriera. Ma tant'è. Con zia Mara, ci sarà l'ex moglie Justine Mattera, Tiziana Rivale, Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio e, in collegamento da Los Angeles, gli amici di Paolo e Mara. Infine, la Venier farà una lunga intervista a Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, il quale è stato al suo fianco negli ultimi 10 anni della sua vita.