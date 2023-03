Maria De Filippi, rissa furibonda ad Amici: "Non sono qui per litigare"

25 marzo 2023 a

È servito l'intervento di Maria De Filippi per placare gli animi nella prima puntata del Serale di Amici. Uno scontro al vetriolo è scoppiato tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano per via di Maddalena, una delle ballerine in gara. Il giudice e la prof di ballo la pensano diversamente sull'allieva e non si sono risparmiati nel spiegare le loro ragioni con i toni man mano sempre più alti. Al termine del primo scontro tra Maddalena e Isobel, Malgioglio ha commentato: "Isobel ha più tecnica, ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale. Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigre, una lupa. Però dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane".

La prof di ballo non ha lasciato correre: "L’accezione è molto diversa. Io non porto l’acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima”. A questo punto, Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire. La conduttrice di Amici ha messo fine alla discussione considerando il voto di Malgioglio che ha concluso amareggiato: “Non sono venuto qui a litigare con i coach".