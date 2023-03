Pio e Amedeo, esplode il caso Madame: "Ti portavamo le arance"

25 marzo 2023 a

Sono tornati e non hanno intenzione di fare sconti a nessuno. Per la prima puntata di Felicissima Sera, il loro irriverente show su Canale5 che ha visto alcuni dei più importanti nomi del mondo dello spettacolo passarsi il testimone, Pio e Amedeo hanno trasformato Gigi d'Alessio in "Radical Gigi" per strizzare l'occhio alla nicchia più radical chic della musica.

Oltre a giacca, cappello e sciarpa d'ordinanza, a Gigi D'Alessio è stato consigliato di usare un nome d'arte, ed è a questo punto che è scattata la battuta ‘cattivissima’ su Madame. "Dovresti usare un nome d'arte", hanno detto di Pio e Amedeo. "Hai visto Madame? Il nome d'arte ti permette anche di fare l'imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance". Una stoccata arrivata forte e chiara, che ha messo visibilmente in imbarazzo D'Alessio. Gigi, infatti, che fino ad allora era stato al gioco scherzando a sua volta, si è limitato a commentare con un glaciale: "Esatto".