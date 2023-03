Stefano Feltri, figuraccia dalla Gruber: "Bimbi morti e Piantedosi..."

27 marzo 2023 a

Stefano Feltri ancora una volta attacca in modo duro il governo dal salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Nel mirino c'è questa volta il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale commentando gli ultimi sbarchi sulle nostre coste ha affermato che una parte delle partenze è dovuta anche al fatto che nel nostro Paese c'è una opinione pubblica propensa all'accoglienza dei migranti.

Apriti cielo. Il direttore de "Il Domani" prende la parola e spara a zero sul ministro: "Piantedosi ha detto che i bambini morti in mare sono morti per colpa degli italiani che predicano accoglienza. Il ministro ha detto una cosa assurda e fuori luogo". Insomma Feltri si è preso la libertà di rivisitare e modellare le parole di Piantedosi per la solita propaganda buonista che tanto piace alla sinistra. E Brunella Bolloli di Libero l'ha subito redarguito: "Il ministro non ha usato queste parole, non ha parlato di bambini morti in mare". Ma Feltri è scatenato: "Questo governo non ha la priorità di salvare i migranti in mare". Il solito ritornello e l'accusa infamante che l'esecutivo "inumano" lascia morire in mare chi tenta la traversata verso l'Italia. Una retorica velenosa che scorda le decine di salvataggi che tutti i giorni la nostra Guardia Costiera.